Napoli-Sampdoria: Sky annuncia il triplice scambio

Il Napoli ha intenzione di ripartire con il piede giusto per riprendere la corsa verso lo scudetto a gennaio. In vista della prossima sessione di mercato, quindi, la dirigenza azzurra sta lavorando per concludere importanti affari.

Questa volta gli aggiornamenti arrivano dalla redazione di Sky Sport. Secondo il noto emittente, quindi, le due società potrebbero concludere un’importante affare prima di Natale.

Si tratta di un triplice affare che vede interessati diversi profili. I giocatori coinvolti sono Bereszynski, Zanoli e Contini che potrebbero lasciare i club di appartenenza per poi ritornare con più esperienza e minuti nelle gambe.

L’idea è quella di far partire Zanoli in prestito mentre Bereszynski diventerebbe il vice di Di Lorenzo. Altro ritorno importante potrebbe essere quello di Nikita Contini, portiere del Napoli in prestito alla Samp.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio l’intesa tra i club è vicina e l’affare potrebbe concludersi prima di Natale.