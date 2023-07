Napoli, Samuel Chukwueze per il dopo Lozano: trattativa da 30 milioni di euro

L’esperto di mercato di SportItalia, Rudy Galetti, ha scritto sul proprio account Twitter un’importante indiscrezione di mercato riguardo il Napoli di Aurelio De Laurentiis, ovvero un interessamento per un calciatore del Villarreal: “Napoli, per rafforzare l’attacco, i Campioni d’Italia stanno monitorando – tra gli altri – Samuel Chukwueze. Con il possibile addio di Lozano, l’esterno nigeriano è una delle opzioni in valutazione. Il Villarreal chiede almeno 30 milioni di euro per valutare una proposta”.

Chukwueze è un nome che nelle ultime settimane è stato accostato al Milan. La squadra rossonera, però, non è stata mai decisa nell’acquistarlo e ne potrebbe approfittare il nuovo dg partenopeo Mauro Meluso. La trattativa deve essere impostata a partire da 30 milioni di euro, una cifra che il Napoli potrebbe anche pareggiare grazie alle cessioni di Kim e di Lozano.