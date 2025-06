Napoli, Sanchez ha accettato: in arrivo intesa definitiva per il trasferimento, affare da 15-20 milioni di euro

La SSC Napoli sta per definire l’ennesimo colpo di mercato. Dopo aver chiuso le trattative per De Bruyne e Marianucci e praticamente definita quella di Musah del Milan, il dirigente partenopeo Giovanni Manna sarebbe ad un passo dal perfezionare anche il trasferimento in Campania di Juanlu Sanchez.

A rivelare il buon esito della trattativa l’esperto di mercato di SKY, Gianluca Di Marzio, che sul proprio sito ufficiale riporta: “Ci sono tutti i presupposti per proseguire la trattativa: il giocatore ha già dato il suo ok, ora si tratta con il Siviglia per cercare l’intesa definitiva. Si parla di un’operazione di 15 milioni di euro: per ora, il club spagnolo non abbassa le sue pretese (e chiede una cifra pari 20 milioni di euro)”.

NAPOLI, AD UN PASSO LA DEFINIZIONE DEL COLPO SANCHEZ: L’ESTERNO SPAGNOLO E’ PRONTO A SBARCARE IN ITALIA E DIVENTARE UN NUOVO CALCIATORE PARTENOPEO

“Insieme a Juanlu, Manna ha anche valutato il profilo di Pubill dell’Almeria ma la scelta è ricaduta proprio sul difensore del Siviglia perché fortemente voluto da Conte e dal suo staff. I contatti andranno avanti nelle prossime ore: nonostante una lunga serie di passaggi burocratici, il Napoli spera di chiudere il prima possibile”.