Napoli, Santini: “Gattuso ha chiesto Emerson Palmieri”

Manca ormai pochissimo alla finestra invernale di calciomercato. Se da una parte il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha nelle ultime ore affermato ai microfoni di Sky che non ci sarà alcun acquisto da parte della società partenopea, dall’altra parte alcuni rumors insistono nell’accostare alcune pedine al club azzurro.

In particolare nelle ultime ore un’interessante notizia l’ha lanciata il giornalista Fabio Santini nel corso della trasmissione Il Processo, in onda sull’emittente televisiva 7 Gold. Secondo il giornalista il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso avrebbe espressamente richiesto un rinforzo per gennaio. Ecco le parole di Santini.

“In realtà Gennaro Gattuso ha fatto un solo nome a Cristiano Giuntoli ed è di grande spessore. Il coach calabrese vuole Emerson Palmieri. Su di lui c’è anche l’Inter.”

Poi il giornalista, rimanendo in tema calciomercato, ha anche toccato un tema attualmente molto caldo in Serie A: il caso Papu Gomez. Un talento come l’argentino farebbe infatti comodo a tutti e, data la situazione, parecchi club potrebbero approfittare della sua svalutazione.

“Per quello che concerne il Papu Gomez, invece, l’Atalanta è stata chiara con tutte le pretendenti al calciatore: andrà via solo per una cifra pari a non meno di dieci milioni di euro. Eventuali scambi potrebbero verificarsi solo qualora venissero proposti calciatori agli orobici calciatori di quel valore. Sul Papu Gomez ci sono, tra gli altri, Inter e Milan”.