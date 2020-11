Napoli, Santini: “Quasi fatta per lo scambio Milik – Vecino con l’Inter”

Fabio Santini, giornalista ed esperto di calciomercato, ha lanciato un’interessantissima notizia nelle ultime ore nel corso della trasmissione ‘Il Processo’. Stando a quanto da lui raccontato infatti, Antonio Conte vorrebbe fortemente Arkadiusz Milik nella sua rosa nerazzurra. Ecco le parole del giornalista.

“Attenzione, Inter e Napoli sono vicine a concretizzare uno scambio di calciomercato. Arek Milik è fortemente voluto da mister Antonio Conte e a gennaio potrebbe approdare a Milano, sponda nerazzurra”.

In cambio il Napoli avrebbe già individuato la giusta pedina. Si tratta di Matias Vecino, già cercato a lungo dalla dirigenza partenopea nella sessione estiva di calciomercato. Potrebbe dunque essere la volta buona per il centrocampista uruguagio per vestire la maglia azzurra.

“Il Napoli, in cambio, avrà Matias Vecino, centrocampista molto gradito all’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso. Le due società sono al lavoro per concretizzare lo scambio. I rapporti tra Aurelio De Laurentiis e Giuseppe Marotta sono molto buoni.”

Santini conclude ricordando un fresco precedente di mercato sull’asse Napoli – Inter, a conferma degli ottimi rapporti che intercorrono tra le due società.

“I due club hanno chiuso l’affare Matteo Politano nel recente passato e hanno adottato una linea comune per quello che concerne le nazionali. Napoli e Inter sono contrarie alla partenza dei loro calciatori in giro per il mondo…”