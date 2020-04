Napoli, Santini svela: “De Laurentiis scatenato, pronto a comprare due giocatori in attacco”

Il calciomercato del Napoli è aperto tutto l’anno, con il presidente Aurelio De Laurentiis che vuole rinforzare la squadra per accontentare il mister Rino Gattuso. Quest’ultimo, infatti, avrebbe fatto delle richieste ben specifiche, in particolare per rinforzare il settore offensivo del campo, con Arek Milik destinato ad andare via.

Ai microfoni di 7Gold è intervenuto Fabio Santini il quale ha parlato anche di calciomercato. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è scatenato. L’intenzione è quella di regalare a Gennaro Gattuso un doppio acquisto per rinforzare l’attacco”.

“Gli azzurri hanno superato la concorrenza per acquistare Jeremie Boga. Su quest’ultimo era forte anche il Barcellona e se lascerà il Sassuolo vestirà la maglia del Napoli“.

“Anche un altro calciatore sta pensando di andare a Napoli, sto parlando di Zlatan Ibrahimovic.. Quest’ultimo, infatti, ha scelto di giocare nel club partenopeo anche se sta pensando di dire addio al calcio. Tuttavia, alla corte di Gennaro Gattuso tutto potrebbe cambiare e continuare il suo percorso da calciatore“.

Quindi, il Napoli potrebbe decidere di fare un doppio grande acquisto per accontentare Gennaro Gattuso. Con Ibrahimovic, in particolare, i rapporti sono ottimi e per questo motivo Aurelio De Laurentiis si starebbe convincendo a prenderlo.