Napoli, sarà addio anche con Kappa: “Vogliamo ringraziare per tutto questo”

In casa Napoli saranno mesi di rivoluzione, con il presidente Aurelio De Laurentiis pronto a cambiare anche lo sponsor ufficiale, ovvero Kappa. Nelle ultime ore, infatti, la società ha postato un videoclip che sa di addio.

“È passato un po’di tempo da quando ci siamo incontrati per la prima volta, ma è come se il tempo non fosse mai trascorso. Quando c’è intesa c’è intesa. Quando vai d’accordo con qualcuno, ti sembra tutto giusto“.

“E l’abbiamo riscoperto subito, lo sapevamo e ora siamo ancora qui e vogliamo ringraziare per tutto questo“.

Dopo vari anni, quindi, Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di interrompere il suo rapporto con la società.

Kappa ha infine concluso: “Grazie per le paure che abbiamo scampato, per le emozioni che abbiamo vissuto, a coloro che ci sono sempre stati, e grazie a coloro che se ne sono andati ma saranno per sempre con noi. Grazie per i sogni diventati realtà e per ogni prossimo sogno“.