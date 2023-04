Napoli, Sarri a sorpresa: “Tavola apparecchiata per la loro festa, pensate che noi non faremo risultato?”

L’ex allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita di domani tra Inter e Lazio. La partita, oltre che per la zona Champions League, sarà decisiva per la matematica certezza dello Scudetto al Napoli. Il mister è rimasto un po’ sorpreso quando si è parlato di Scudetto al Napoli invece che della sua squadra: “La tavola è stata apparecchiata per la festa del Napoli, pensando che noi non faremo risultato. Speriamo che il Napoli festeggi il più tardi possibile“.

“Quella che comincia domani contro l’Inter sarà per noi una settimana importante, ma non decisiva, perché dopo il Milan avremo altre quattro partite. L’Inter sta facendo benissimo nelle coppe, sa essere letale nelle sfide secche. Rispetto all’andata abbiamo qualche certezza in più, ma affrontiamo una squadra straordinariamente competitiva. Dimentichiamo l’andata e giochiamo come collettivo, non individualmente“.