Napoli, Sarri accetterebbe il ritorno in azzurro con l’innesto di tre acquisti

Nelle ultime ore, nel corso della trasmissione sportiva Si Gonfia la Rete in onda su Tele A, si è parlato a lungo di un possibile ritorno di Maurizio Sarri in quel di Napoli. Molte sono state le opinioni a riguardo, spesso contrastanti tra di loro.

A sollevare la questione ci ha pensato la giornalista Ivana Marcellino: “Il mister di Figline Valdarno, per accettare la proposta di Aurelio De Laurentiis, chiede almeno tre innesti. Il primo è il portiere Kepa, poi il regista Jorginho e infine Emerson Palmieri, terzino sinistro. Naturalmente un mister come lui pretende dei calciatori in linea con le alte ambizioni della tifoseria”.

Della stessa lunghezza d’onda è anche Raffaele Auriemma, che ha replicato rilanciando così: “Io penso che occorra aggiungere anche un quarto nome: faccio riferimento a Cristiano Giuntoli. Maurizio Sarri chiederebbe anche la conferma dell’attuale Direttore Sportivo del club azzurro”.

Di opinione contrastante rispetto ai colleghi si è mostrato invece Paolo Del Genio, che ha commentato con molto scetticismo: “Non dubito delle parole di Ivana, ma proprio per questo ritengo che le possibilità che Sarri arrivi a Napoli siano minime. Kepa, Jorginho ed Emerson sono calciatori che costano troppo”.

Insomma, l’ipotesi di un possibile ritorno in azzurro di Maurizio Sarri è destinata a far parlare non poco in quel di Napoli. A tale proposito, con l’ormai certo addio di Gennaro Gattuso a fine stagione, ci si aspetta un’estate caldissima con il calciomercato azzurro protagonista.