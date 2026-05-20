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Napoli, Sarri e l’idea di gioco del nuovo mister per riconquistare i tifosi

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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Maurizio Sarri
Maurizio Sarri, foto di flickr.com

Il possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli continua ad alimentare entusiasmo e curiosità tra i tifosi azzurri. Dopo settimane di riflessioni sul futuro del club, Aurelio De Laurentiis starebbe valutando seriamente il tecnico toscano per aprire un nuovo ciclo, puntando su una squadra più giovane, intensa e costruita per il futuro. L’idea sarebbe quella di avviare una vera rivoluzione tecnica con un investimento da 100-120 milioni di euro sul mercato.

Sarri avrebbe già in mente una rosa molto diversa rispetto a quella attuale. Il tecnico sarebbe pronto a cambiare diversi titolari storici per dare spazio a un Napoli più dinamico e offensivo. In porta potrebbe arrivare un nuovo innesto di livello internazionale, mentre in difesa prenderebbe forma una linea composta da Di Lorenzo, Beukema, Rrahmani e Gutierrez, un mix tra esperienza, fisicità e qualità nell’impostazione.

Anche il centrocampo sarebbe profondamente rinnovato. Sarri vorrebbe costruire una mediana tecnica ma aggressiva, con Gilmour in cabina di regia, Rios come mezzala di qualità e corsa, e soprattutto Scott McTominay, considerato il leader perfetto attorno al quale costruire il nuovo Napoli.

In attacco il progetto sarebbe ancora più ambizioso. Il Napoli sogna un tridente giovane e spettacolare formato da Alisson, Vergara e Hojlund, con il danese pronto a diventare il punto di riferimento offensivo del Sarri-bis. L’obiettivo del club sarebbe quello di creare una squadra futuristica, sostenibile e competitiva, capace di aprire un nuovo ciclo vincente proprio nell’anno del centenario azzurro.

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