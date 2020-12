Napoli, Sarri nuovo tecnico al posto di Gattuso? Per i tifosi é fuori questione

Già qualche giorno fa avevamo parlato di un riavvicinamento tra il Napoli e il suo ex allenatore, Maurizio Sarri. Una notizia rimbalzata sui media a seguito della dichiarazione choc del giornalista Maurizio Pistocchi. Eppure non proprio tutti nel capoluogo campano sarebbero felici di questo avvicendamento sulla panchina azzurra.

In principio, come detto, fu Maurizio Pistocchi. Il giornalista sportivo di Mediaset, raggiunto dai microfoni di Radio Amore Napoli, aveva dichiarato di aver ricevuto una “spifferata” da parte di un uccellino con protagonista proprio l’ex allenatore toscano. Tra le altre cose, comunque, Sarri già in passato aveva espresso il suo pensiero in merito ad un possibile ritorno al Napoli. “Dopo la Juve potrei anche smettere”, queste furono le sue parole, da non prendere ovviamente alla lettera.

Tornando al Napoli attuale, i risultati degli ultimi tempi hanno raffreddato i rapporti tra proprietà e il tecnico Gattuso. Il calabrese sembra aver perso il tocco magico della prima parte di stagione e il rinnovo contrattuale col Napoli da più che certo è diventato un miraggio lontano. Il cambio in panchina é dunque qualcosa di molto probabile e i nomi per il dopo Gattuso certo non mancano.

Tra i tanti, quello più gettonato sembra essere quello di Maurizio Sarri, da sempre al centro dei pensieri dei partenopei dopo le tante stagioni entusiasmanti passate all’ombra del Vesuvio. I rapporti con De Laurentiis sono buoni e i giocatori serbano ancora di lui un ricordo più che positivo.

Chi però potrebbe a vere qualcosa da ridire è senza dubbio il pubblico dello stadio Diego Armando Maradona, poco incline a salutare di nuovo il tecnico Toscano. Proprio come Higuain prima di lui, l’approdo alla Juventus dell’allenatore avrebbe irrimediabilmente incrinato il rapporto con la tifoseria che in caso di ufficializzazione non esisterebbe a fare sentire tutta la propria disapprovazione.