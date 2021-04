Napoli, Sarri più di un’idea. SKY: “C’è qualcosa di concreto”

In casa Napoli il presidente Aurelio De Laurentiis punta già alla prossima stagione che, molto probabilmente, sarà senza Rino Gattuso. La panchina azzurra, infatti, potrebbe cambiare allenatore.

Molti sono i nomi accostati agli azzurri in queste ultime settimane, con Maurizio Sarri che rappresenta l’unico in grado di infiammare la piazza.

Secondo quanto appreso da Sky a detta di Luca Marchetti, qualcosa di concreto tra il presidente Aurelio De Laurentiis e mister Maurizio Sarri c’è, così come l’intenzione da parte di entrambe le parti.

Un ritorno di Sarri a Napoli sarebbe davvero clamoroso. Dopo essere andato via qualche anno fa, ora potrebbe tornare a sorpresa.

Con Sarri il Napoli imposterà diversamente anche il mercato in entrata ed in uscita, con molti calciatori che potrebbero fare le valigie perché non idonei al suo modo di pensare calcio. In entrata, invece, è facile immaginarsi un grande colpo a centrocampo, un calciatore bravo con i piedi e con la testa.