Napoli-Sarri, segnali distensivi ed ADL malinconico. Santini: “C’è una voce clamorosa”

Il nome di Carlo Ancelotti è finito nel mirino della critica e dei tifosi napoletani dopo i risultati poco convincenti. Per riprendere in mano la situazione, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di esonerare il mister e mettere sotto contratto Gennaro Gattuso. Quest’ultimo resterà in azzurro per 6 mesi ed altri 12 in caso di qualificazione in Champions.

Tuttavia, la qualificazione alla prossima Champions League è davvero difficile considerando l’attuale posizione in classifica degli azzurri. Aurelio De Laurentiis, quindi, potrebbe decidere di optare nella scelta di cambiare allenatore. E, nelle ultime ore, starebbe filtrando una clamorosa voce: il ritorno di Maurizio Sarri. Nella cena di Natale, infatti, il presidente ha citato proprio il suo ex tecnico, quasi con tono malinconico: “Ci invidiava tutto il Mondo“, riferendosi proprio a Maurizio Sarri.

Ai microfoni di 7Gold, l’esperto di mercato Fabio Santini ha lanciato una vera e propria bomba di mercato riguardo il possibile ritorno in azzurro di Maurizio Sarri: “C’è una voce clamorosa: pare che Sarri possa tornare al Napoli anche se andrebbe prima ricucito il rapporto con De Laurentiis. C’è una certa nostalgia per il “Sarrismo” nell’ambiente partenopeo”.

“La Juventus ha sempre Pep Guardiola come obiettivo futuro. Sembra inoltre che il tecnico spagnolo abbia dei problemi al Manchester City dopo le ultime prestazioni deludenti della compagine inglese”.

La Juventus, quindi, starebbe pensando di puntare su Pep Guardiola per il futuro. Ciò potrebbe portare all’addio di Sarri che, senza squadra, potrebbe anche pensare di ritornare a Napoli per riordinare un ambiente un po’ troppo disordinato e turbolento.