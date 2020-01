Napoli, Sarri vorrebbe un giocatore in rotta con Aurelio De Laurentiis: assalto già a gennaio?

Uno dei calciatori che potrebbe far presto le valigie è Allan. Dal momento dell’offerta del PSG di un anno fa, infatti, il giocatore non ha più reso al massimo e vi sono stati anche attriti con la società in seguito all’ammutinamento di inizio Novembre quando sulla panchina azzurra sedeva Carlo Ancelotti.

Ad approfittare di questa condizione di conflitto potrebbe essere una vecchia conoscenza della SSC Napoli: Maurizio Sarri. L’ex allenatore del Napoli, infatti, è alla ricerca di un centrocampista e, secondo le ultime indiscrezioni, vuole provare a convincerlo già durante queste ultime ore di calciomercato invernale.

Maurizio Sarri, quindi, starebbe convincendo la sua società a presentare un’offerta per il centrocampista ed acquistarlo in questo mercato di gennaio dal Napoli. Nella squadra azzurra, infatti, il centrocampo è ora affollato e a farne le spese potrebbe essere proprio uno dei partenti.

Secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna de Il Mattino, il centrocampista spera ancora in una cessione in questo mercato di gennaio. Oltre a Sarri, anche Carlo Ancelotti, farebbe carte false per averlo e una chiamata è arrivata già a metà gennaio. Ancelotti, infatti, vorrebbe il suo ex centrocampista all’Everton ma le richieste della SSC Napoli sono elevate e sfiorano gli 80 milioni di euro.