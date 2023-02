Napoli-Sassuolo, Il comunicato che fa discutere i tifosi

Il Napoli del mister Spalletti continua a guidare la classifica di Serie A e ad inseguire il sogno scudetto. Nella prossima sfida di campionato in programma venerdì 17 febbraio 2023, gli azzurri saranno ospiti degli emiliani al Mapei Stadium.

Quello che sta facendo discutere i tifosi nelle ultime ore è il comunicato rilasciato dalla società emiliana in vista della gara pubblicato sul proprio sito ufficiale.

Ecco quanto riportato: “Per questioni di sicurezza ed ordine pubblico, sarà assolutamente vietato l’ingresso di maglie, sciarpe, bandiere della squadra ospite. Si ricorda poi che è disposta la chiusura del settore ospiti e il divieto della vendita dei titoli di accesso in tutti i settori per le persone residenti a Napoli e in provincia di Napoli“.

Da quanto si evince, quindi, i tifosi azzurri non potranno sostenere la propria squadra nella prossima trasferta. Non mancherà, sicuramente, modo ai tifosi di far sentire la propria vicinanza al club anche se da lontano.