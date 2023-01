Napoli – Sbloccato l’affare Zanoli-Berenszynski

Il Napoli vuole davvero ripartire con il piede giusto a gennaio e riprendere la corsa verso lo scudetto. Non a caso, in vista della prossima sessione di mercato, il presidente De Laurentiis ha intensificato i rapporti con la Samp per concludere il triplice colpo.

L’idea è quella di far partire Zanoli in prestito che tornerebbe poi a Napoli con più minuti e più esperienza nelle gambe mentre Bereszynski diventerebbe il vice di Di Lorenzo. Il terzo soggetto in questione, invece, è Contini che tornerà a vestire la maglia azzurra come terzo portiere.

Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Gianluca di Marzio secondo cui i dettagli sono ormai stati definiti e manca soltanto la firma conclusiva attesa a brevissimo.

Ecco quanto riportato sul sito ufficiale del giornalista: “Prima del trasferimento in blucerchiato, il club azzurro intende rinnovare il contratto di Zanoli. Manca l’ultimo ”ok” di De Laurentiis, dopodiché l’operazione potrà concludersi ma ormai siamo ai titoli di coda.