Napoli, scadenza Meluso: non potrà più rinnovare

Meluso saluterà Napoli a fine stagione: è scaduto il termine in cui i partenopei potevano rinnovargli il contratto. Su di lui varie squadre

Giovanni Manna siederà alla scrivania che attualmente siede Mauro Meluso. L’attuale dirigente partenopeo, infatti, lascerà il Napoli con Aurelio De Laurentiis che ha deciso di non esercitare il rinnovo di contratto. Il termine era il 30 aprile e il patron partenopeo non ha voluto rinnovare.

Su Mauro Meluso, ora, si è aperto un mini mercato. Infatti, su di lui ci sono varie squadre tra cui anche la retrocessa Salernitana. I granata saranno in Serie B e sembrano voler prendere un profilo di esperienza per provare a tornare in Serie A alla prima stagione possibile.

Chi è Manna?

Giovanni Manna si è presentato qualche mese fa in un’intervista durante una conferenza al Circolo della Stampa-Palazzo Ceriana Mayneri a Torino, dove ha ricevuto il premio di dirigente dell’anno. Ecco alcune delle sue parole: “Sicuramente oggi devo ringraziare chi ha deciso di darmi questo premio, che devo assolutamente condividere con le persone che insieme a me hanno condiviso il percorso dei ragazzi. Abbiamo fatto un lavoro importante, iniziato tanti anni fa, e in questi ultimi anni stiamo raccogliendo i frutti. Siamo molto orgogliosi e speriamo di continuare così. Il nostro obiettivo, che è quello ampiamente dichiarato dall’inizio, è quello di raggiungere la prossima Champions League. È normale che siamo la Juventus e dobbiamo cercare di competere al massimo in ogni competizione. In questo momento stiamo facendo bene, siamo soddisfatti, ma siamo focalizzati su quello che è l’obiettivo. Valutiamo di partita in partita e ci faremo trovare pronti”.