Napoli, scambio Simeone-Dia? L’attaccante della Salernitana è valutato circa 22 milioni di euro

Secondo quanto raccontato da Paolo Esposito a “I tirapietre” le due squadre potrebbero scambiarsi i rispettivi attaccanti. Intervenuto a “I Tirapietre”, Paolo Esposito ha rilasciato importanti dichiarazioni su un possibile scambio di prestiti tra Salernitana e Napoli. Entrambe le squadre vogliono trovare compattezza lì davanti e lo scambio garantirebbe ciò a tutte e due. Ecco cosa ha detto Esposito: “Dopo Paulo Sousa, Morgan De Sanctis è il nuovo capro espiatorio per la piazza di Salerno. Invece è giusto dire che il direttore sportivo granata, ex portiere del Napoli in passato, ha lavorato con poco budget e quindi non merita queste accuse. Iervolino, dal canto suo, non lo sostituirà con una figura alla Sabatini”

Paolo Esposito ha poi continuato: “Lo scorso anno De Sanctis fece bene portando in granata i vari Dia, Candreva e Ochoa con pochi soldi. E la squadra conquistò 42 punti. Detto questo, la Salernitana con opportuni acquisti a gennaio potrebbe anche salvarsi”.

“Si potrebbe creare un ponte tra De Laurentiis e il presidente Iervolino per fare uno scambio di prestiti con diritto di riscatto che accontenterebbe tutti, ovvero Giovanni Simeone a Salerno e Dia a Napoli. Non dimentichiamo che il Cholito è costato al Napoli 18 milioni, non bruscolini. Converrebbe questo scambio perché Simeone non fa salti di gioia a giocare poco con Garcia che gli concede scampoli e lui non fa polemiche perché non è nel suo stile. A Dia, invece, farebbe piacere giocare in una grande piazza dove c’è la Champions. E poi a Salerno si è rotto qualcosa, ha il mal di pancia. La Salernitana è in grossa difficoltà: nonostante l’episodio del primo goal viziato da un iniziale fuorigioco, il Napoli avrebbe vinto facilmente. Pippo Inzaghi è in confusione tattica, ha regalato il centrocampo a Garcia”.

A gennaio, quindi, potrebbe concludersi lo scambio Simeone-Dia. La Salernitana, infatti, ha bisogno di un top player per cercare di evitare la retrocessione e Simeone sarebbe il profilo adatto. A fine stagione, poi, si deciderà il da farsi, con il Napoli che dovrebbe sborsare altri quattro milioni di euro per acquistare Dia ed arrivare ai 22 milioni di valutazione previsti dal portale Transfermarkt.it.