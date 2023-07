Napoli, scambio Zielinski con la Juventus? Piotr può rifiutare per ‘amore’, la volontà del polacco

Il calciomercato è ormai iniziato da diversi giorni. Dopo l’addio di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, in casa Napoli si è avuta una mini rivoluzione che è poi continuata con un addio importante nella squadra del nuovo allenatore Rudi Garcia, il difensore coreano Kim, il quale è approdato al Bayern Monaco.

Un calciatore che potrebbe fare le valigie per via del suo contratto in scadenza è Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è infatti finito nel mirino proprio della Juventus, con Giuntoli che conosce la situazione del giocatore e vorrebbe sfruttarla per acquistarlo a prezzo di sconto. Tuttavia, contrario è Aurelio De Laurentiis, il quale valuta il suo giocatore circa 30 milioni di euro. Una cifra che potrebbe permettere alla SSC Napoli di inserirlo proprio in un’operazione di scambio con i bianconeri e che coinvolgerebbe Federico Chiesa. La Juventus, però, valuta il suo calciatore 60 milioni di euro, e per questo sarebbe necessario inserire almeno altri 20 milioni di euro oltre il cartellino del giocatore.

Dopo sette anni in maglia azzurra, però, la volontà del calciatore sarebbe decisiva. Zielinski, infatti, preferirebbe evitare di trasferirsi alla Juventus per via del suo passato partenopeo e per questo, in caso di eventuale cessione, la meta preferita sarebbe un’altra: la Lazio di Maurizio Sarri. Zielinski non vuole deludere i suoi tifosi e per questo preferisce i biancocelesti ai bianconeri. Alla Lazio, inoltre, troverebbe uno degli allenatori più importanti della sua carriera.