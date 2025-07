Napoli scatenato, Jack Grealish se salta Ndoye: richiesta da 45 milioni di euro. Ipotesi prestito?

Con l’arrivo di Giovanni Manna, la SSC Napoli ha iniziato ad interessarsi alla Premier League e ai suoi calciatori. Dopo aver acquistato Scott McTominay e Billy Gilmour la scorsa estate, l’attenzione del club partenopeo è andata anche a gennaio su un big del campionato inglese, Alejandro Garnacho. Le attenzioni per quest’ultimo, però, non hanno portato al suo trasferimento in Campania.

Ora, come rivelato da giornali inglesi, il dirigente partenopeo e il suo allenatore, Antonio Conte, sono molto interessati a Jack Grealish del Manchester City. Il suo stipendio da 18 milioni di euro a stagione, però, impedisce un suo trasferimento a titolo definitivo. Per questo motivo, il Inghilterra svelano che la reale intenzione è quella del suo trasferimento in prestito con condivisione dell’ingaggio con il City.

NAPOLI, SUGGESTIONE JACK GREALISH PER RINFORZARE L’ATTACCO: IL CALCIATORE DEL MANCHESTER CITY E’ IN USCITA. LE RIVALAZIONI DI SPORTMEDIASET

“Nel caso non dovesse affondare il colpo, ci sarebbe un’alternativa altrettanto gustosa per Conte. Quel Jack Grealish di cui si è già fatto il nome nelle scorse settimane e che è stato proposto ai campioni d’Italia. L’inglese è stato ufficialmente scaricato del Manchester City, che lo ha messo sul mercato per una cifra attorno ai 45 milioni di euro. Non averlo portato negli Usa per il Mondiale per Club ha sancito quello che sarà un addio, anche se per ora mancano le pretendenti”.

2Proprio per questo il Napoli potrebbe farsi avanti con una proposta decisamente più favorevole a quella di acquistarlo a titolo definitivo. Il prestito sarebbe una soluzione vantaggiosa per gli azzurri, ma anche per gli inglesi, che altrimenti rischiano di tenere in rosa un giocatore che Guardiola non utilizzerebbe”.