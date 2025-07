Napoli scatenato, chiusi 2 colpi da 74 milioni di €! Di Marzio: “Accordo raggiunto, De Laurentiis ha…”

La dirigenza della SSC Napoli è pronta a perfezionare due nuovi acquisti da regalare ad Antonio Conte. Secondo quanto rivelato dall’esperto di SKY, Gianluca Di Marzio, Giovanni Manna ha raggiunto l’accordo economico sull’ingaggio di due calciatori: Lorenzo Lucca e Dan Ndoye”

“Ha messo le mani seriamente su Lorenzo Lucca. Ha trovato l’accordo contrattuale sullo stipendio del giocatore, che è già un passo importante per poi procedere. I presidenti di Napoli e Udinese, che hanno fatto già tanti affari negli anni scorsi, stanno continuando a parlare per sistemare alcuni bonus”.

SSC NAPOLI, ACCELERATA SU LORENZO LUCCA PER CHIUDERE. IL CLUB PARTENOPEO HA ANCHE TROVATO L’ACCORDO SULLO STIPENDIO DI DAN NDOYE DEL BOLOGNA

“Perché il Napoli ha decisivo di accelerare su Lucca? Anche per evitare l’inserimento dell’Atalanta dopo la cessione di Retegui e del Milan, che ha puntato Lucca. Vedremo tra il weekend e l’inizio della prossima settimana il Napoli riuscirà a definire e sistemare questo acquisto”.

“Dan Ndoye, l’altra notizia è che ha l’accordo sullo stipendio col giocatore. Quindi il Napoli sta trovando prima gli accordi sui contratti e adesso andrà all’assalto del Bologna per cercare di prenderlo alle migliori condizioni possibili, con tutto il rispetto del club rossoblù che ha già dimostrato di vendere bene i suoi gioielli e di saper reinvestire i soldi”.

Con questi due nuovi acquisti, il club partenopeo è pronto ad investire 34 milioni di euro per Lucca e 40 per Ndoye. Per quest’ultimo il Bologna ne chiede dieci in più. Al momento, in ogni caso, si tratterebbe di un doppio acquisto che porterebbe ad un’uscita di quasi 75 milioni dalle casse azzurre.