Napoli scatenato, doppio acquisto in attacco: oltre 70 milioni di euro per la coppia Lang-Nunez

La SSC Napoli, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha ormai definito l’acquisto di Lang dal PSV: “Era da mesi, cinque per l’esattezza, che Giovanni Manna, il diesse, si era invaghito di Noa Lang (26 appena compiuti), lo aveva radiografato in ogni sua interpretazione, ma dinnanzi alla resistenza del Psv si era poi dovuto arrendere”.

“Forse, anche il Psv sapeva che sarebbe andata così, che girellando il Napoli si sarebbe ritrovato a Eindhoven, e per arrivare in prossimità della conclusione è servito un attimo, ripartendo a ciò che si erano detti a gennaio, aggiungendoci qualche cadeau e adagiandosi poi sui venticinque milioni al club e quinquennale all’attaccante, che ne prenderà 2,5 a stagione”

NON SOLO LANG, LA SSC NAPOLI PRONTA A DEFINIRE ANCHE L’ACQUISTO DI DARWIN NUNEZ DAL LIVERPOOL. ROMANO ANNUNCIA IL SI’ DELL’ATTACCANTE, GERARDO FASANO: “NELLA NOTTE E’ STATO DEFINITO IL PASSAGGIO DI NUNEZ AL NAPOLI”

“Posso garantirvi che dopo i contatti che ci sono stati nel weekend tra Darwin Nunez e il Napoli, c’è un’apertura totale, c’è un gradimento totale da parte del giocatore al Napoli, al progetto, ad Antonio Conte, alle idee presentate dal club. Darwin Nunez apre in maniera totale al Napoli”, riporta Fabrizio Romano.

Un altro esperto di mercato, Gerardo Fasano, per AreaNapoli.it riporta: “Nella notte si sarebbe definito il passaggio di Nunez al Napoli. Si starebbero limitando ora solo gli ultimi dettagli. La cifra dovrebbe essere la seguente: 45 milioni più cinque di bonus. Al calciatore un contratto di tre anni più l’opzione per un’altra stagione a 5.5 milioni di euro a stagione. Ora il Napoli deciderà se fare un ulteriore tentativo per Ndoye oppure puntare su Federico Chiesa, esterno del Liverpool”.