Napoli scatenato, è fatta anche per il 10° colpo estivo: arriva subito per 5 milioni di euro

Il Napoli è pronto ad abbracciare Rasmus Højlund, attaccante danese classe 2003 in forza al Manchester United. La trattativa, che nelle ultime settimane ha tenuto banco tra indiscrezioni e contatti serrati, è ormai ai dettagli finali: l’operazione si aggirerebbe complessivamente attorno ai 45 milioni di euro, cifra che include la parte fissa e alcuni bonus legati a rendimento e obiettivi stagionali. Il Napoli verserà subito 5 milioni di euro per il prestito. Se scatterà l’obbligo di riscatto, per il Napoli sarà un’operazione da 70 milioni di euro tra costo del cartellino ed ingaggio su un periodo di cinque anni fino al 2031.

Si tratta di un investimento importante che testimonia la fiducia riposta dalla dirigenza partenopea nel giovane talento, già considerato uno degli attaccanti più promettenti del calcio europeo. Dopo una stagione in Premier League con alti e bassi, il danese è pronto a rilanciarsi sotto la guida di Antonio Conte, che lo ha individuato come profilo ideale per il suo progetto tecnico. Oltre a Højlund, il Napoli ha fatto anche altri investimenti, con il danese che diventerà il decimo acquisto ufficiale dopo De Bruyne, Marianucci, Ferrante, Rao, Lang, Lucca, Beukema, Milinkovic-Savic e Gutierrez.

Con questa mossa, il club azzurro ribadisce la volontà di costruire una rosa competitiva non solo per la Serie A, ma anche per la scena internazionale, tornando a puntare su un centravanti moderno, fisico e capace di garantire profondità e soluzioni offensive di alto livello.

La trattativa con il Manchester United, dunque, è entrata nella fase decisiva. Già nelle prossime ore potrebbero arrivare sviluppi definitivi che sancirebbero il passaggio di Højlund al Napoli, pronto a vivere una nuova avventura calcistica sotto il Vesuvio e a diventare il nuovo punto di riferimento offensivo della squadra.