Napoli scatenato, in arrivo anche David con contratto fino al 2030. Si chiude il rinnovo di Meret

“Dopo l’accordo con Kevin De Bruyne, il Napoli stanno spingendo per cercare di ingaggiare un altro parametro zero: trattative in corso per Jonathan David. Gli è stato offerto un contratto fino al 2029 (6 milioni di euro all’anno) con opzione per il 2030“, scrive Nicolò Schira su X.

Oltre De Bruyne, quindi, il Napoli ha raggiunto l’accordo anche con l’ormai ex attaccante del Lille. Conferme arrivano anche dalla Gazzetta dello Sport, che conferma le buone sensazioni con gli ultimi dettagli da limare prima della chiusura definitiva.

NON SOLO MERCATO IN ENTRATA, LA SSC NAPOLI PREPARA ANCHE UNA SERIE DI RINNOVI: ALEX MERET PRONTO A FIRMARE CON GLI AZZURRI, SI VA VERSO LA PERMANENZA

Sempre la Gazzetta dello Sport svela che il Napoli non ha la minima intenzione di privarsi del portiere campione d’Italia e per questo si sta stringendo per l’intesa fino al 2027. Nuovo summit previsto in questi giorni per la chiusura definitiva.