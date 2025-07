Napoli, 33 milioni di euro per Savic e Juanlu. Gazzetta annuncia: “Entro 48h visite mediche dello spagnolo”

La SSC Napoli, in queste ore, ha perfezionato due nuovi acquisti: Milinkovic Savic dal Torino e Juanlu Sanchez dal Siviglia. Un’operazione complessiva da 33 milioni di euro, 18 che andranno al Toro e 15 circa in Spagna.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela come ormai Sanchez sia del Napoli, con lo spagnolo che sosterrà le visite mediche: “Juanlu Sanchez è a un passo dal Napoli, stavolta per davvero. Non sono cambiate le carte in tavolo, semplicemente il Siviglia ha smesso di tirare la corda e si è messo nella posizione di accontentare giocare e club acquirente […].”

“Affare da circa 15 milioni per l’Under 21 spagnolo, che a Napoli avrà l’ingrato compito di essere l’alternativa a capitan Di Lorenzo. L’accordo ormai sigillato, tanto che Juanlu è atteso in Italia tra domani e martedì, per le visite mediche e poi per raggiungere i nuovi compagni in Val di Sole […]”.

ANCHE MILINKOVIC SAVIC ALLA SSC NAPOLI, TMW SPIEGA CHE LA TRATTATIVA E’ ORMAI IN FASE DI CONCLUSIONE, CON IL NAPOLI PRONTO A VERSARE 18 MILIONI DI EURO AL TORINO

“Parallelamente Napoli e Torino lavorano anche ad un’altra operazione, questa volta con un giocatore pronto ad indossare la maglia azzurra: nello specifico si tratta di Vanja Milinkovic-Savic, portiere su cui il Napoli lavora da tempo per dare a Meret un secondo di primissimo livello. Parti vicine all’intesa, col classe ’97 che costerà agli azzurri 18 milioni di euro più bonus”.

“Dopo il raffreddamento della trattativa dei giorni scorsi, ora la fumata bianca sembra davvero vicinissima col portiere che ieri non ha preso parte alla prima amichevole dei granata contro l’Ingolstadt”.