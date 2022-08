Napoli scatenato sul mercato

Dopo la straripante vittoria in campionato ai danni del Verona, il Napoli pensa al mercato per completare l’organico. Sembra essere tutto fatto per il centrocampista francese Ndombele. Il giocatore del Tottenham arriverà in settimana a Villa Stuart per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto.

Questo è quanto ha riferito Ciro Venerato di RAI sul mercato del Napoli: “Ndombele giocherà con il Napoli la prossima stagione. Prima convocazione attesa per la terza giornata salvo gradite (e per nulla escluse) sorprese. In settimana Fabian Ruiz dovrebbe firmare per il PSG un secondo dopo il Napoli potrebbe annunciare l’arrivo del fortissimo centrocampista del Tottenham pupillo di Spalletti e Giuntoli.”

Il Napoli per far decollare questa operazione ha offerto 500 mila euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Ndombelè continuerà a guadagnare 6 milioni di euro; 2.5 milioni più 500mila bonus verranno elargiti dal Napoli mentre i restanti 3 milioni netti verranno pagati dal suo attuale club.

Ma il Napoli in questi giorni potrebbe ufficializzare anche un altro colpo. Il giovane talento azzurro Giacomo Raspadori, come già sappiamo, è finito nei radar del presidente Aurelio De Laurentis. L’attaccante del Sassuolo potrebbe firmare un quadriennale da 2.5 milioni di euro all’anno mentre per convincere la società neroverde, i partenopei avrebbero messo sul piatto 30 milioni di parte fissa più 5 milioni di bonus.

A questo punto l’ultimo nodo da sciogliere riguarda il portiere. Salvatore Sirigu è arrivato a Napoli e metterà a disposizione la sua esperienza facendo il “numero 12”. Meret non vive un periodo sereno e quindi potrebbe essere venduto, al suo posto potrebbe arrivare uno tra Navas e Kepa. Possiamo dire, quindi, che la società partenopea è scatenata sul mercato e che questa settimana sarà fondamentale per completare l’organico.