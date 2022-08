Napoli scatenato, tre colpi in arrivo: ADL fiuta affari da oltre 60 milioni di euro

I prossimi giorni del mercato del Napoli saranno sicuramente scoppiettanti. L’allenatore Luciano Spalletti ha fatto sapere che la rosa non è ancora completa e sarà necessario intervenire sul mercato per puntare all’obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League.

Il primo colpo che potrebbe arrivare nei prossimi giorni è il portiere del PSG, Keylor Navas. Quest’ultimo potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto o comunque uno scambio con Fabian Ruiz. Il club parigino potrebbe coprire quasi l’intero ingaggio del portiere e poi sfruttare il Decreto Crescita per contenere i costi del portiere.

Un altro calciatore in arrivo è il centrocampista Ndombele, il quale ha già accettato il Napoli e non vede l’ora di trasferirsi in Campania per iniziare la sua nuova avventura. Pagato 62 milioni di euro appena due anni fa, il Napoli è ora pronto ad acquistarlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Del suo pesante ingaggio, circa 7 milioni, il Tottenham potrebbe contribuire per più della metà, con il Napoli che gli verserebbe solo 2.5 milioni.

Infine è ancora viva la trattativa per Giacomo Raspadori. Le trattative tra Napoli e Sassuolo procedono con il club neroverde fermo sulla richiesta di 35/40 milioni di euro. La distanza è minima ed Aurelio De Laurentiis è arrivato ad offrire 5 milioni di euro per il prestito, 25 per l’obbligo di riscatto ed altri 5 milioni di euro per il raggiungimento di facili bonus.