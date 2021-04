Napoli, scattano i controlli: 58 vetture sequestrate

A Napoli, nella giornata di ieri, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e gli agenti dell’Ufficio Veicoli Abbandonati della Polizia Municipale hanno effettuato dei controlli ne centro storico, finendo per sequestrare 58 vetture.

SEQUESTRO NEL CENTRO STORICO – Le vie finite per essere controllate dalle forze dell’ordine sono state via dei Cristallini, vico San Felice, via Antonio Villari, vicolo Maresca, via Sanità, vico Lammatari, vico Santa Maria del Pozzo, via Montesilvano e via Vincenzo de Monte.

Nei parcheggi delle strade del centro storico napoletano, si è venuto a conoscenza di varie macchine e moto sprovviste di assicurazione. Questi inusuali controlli hanno portato al sequestro di 47 motoveicoli e 11 autovetture parcheggiati.

Come detto in precedenza, solitamente, infatti, si verifica la presenza dell’assicurazione tramite i posti di blocco dei carabinieri e dei poliziotti. Visti i risultati, però, non è da escludere che questa tipologia di controlli non possa essere ripetuta nuovamente.

Ma come avverranno questi controlli? Si identificherà l’auto parcheggiata, controllando, tramite il numero di targa, la presenza della copertura assicurativa. In caso la vettura dovesse esserne sprovvista, si provvederà al sequestro.