Napoli, scelto il sostituto di Lang: accordo ad un passo, in arrivo il nuovo attaccante

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La dirigenza azzurra, dopo aver tracciato le linee guida insieme allo staff tecnico, sta monitorando diversi profili giovani ma già pronti per il salto di qualità, puntando su operazioni mirate e sostenibili.

In questo contesto si inserisce l’interessamento per Giovane del Verona. Secondo quanto riportato da TMW, l’accordo tra i due club sarebbe vicino: il Napoli avrebbe infatti alzato la propria offerta fino a 20 milioni di euro, cifra che testimonia la forte volontà del club partenopeo di chiudere l’operazione in tempi brevi. Il Verona starebbe valutando con attenzione la proposta, consapevole del valore del giocatore ma anche dell’importanza economica di una cessione di questo tipo.

Dal punto di vista tecnico, Giovane viene considerato un profilo ideale per il progetto azzurro grazie alla sua duttilità e alle qualità mostrate nell’ultima stagione. Da parte del calciatore nessun dubbio sul trasferimento in azzurro.

Molto probabilmente, quindi, Giovane sarà il sostituto di Lang, destinato a lasciare Napoli nel corso di questa sessione di mercato. L’eventuale addio di Lang aprirebbe spazio proprio all’inserimento del talento del Verona, che potrebbe raccoglierne l’eredità e garantire nuove soluzioni sulla fascia, mantenendo alto il livello di competitività della squadra.