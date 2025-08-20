Napoli, scelto il sostituto di Lukaku: colpo da 45 milioni di euro per il nuovo attaccante di Antonio Conte

Il Napoli ha scelto la sua prima opzione per sostituire l’infortunato Romelu Lukaku, fermo per diversi mesi a causa di un grave problema fisico. Il nome in cima alla lista è quello di Rasmus Højlund, attaccante del Manchester United, individuato come il profilo ideale per dare continuità al reparto offensivo azzurro. La dirigenza sta lavorando a una formula che prevede un prestito oneroso di 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a una cifra intorno ai 40 milioni, soluzione che garantirebbe al club flessibilità e al tempo stesso la possibilità di puntare su un talento di prospettiva.

Il giovane attaccante danese rappresenta un calciatore di grande fisicità, capace di unire velocità, potenza e senso del gol, caratteristiche che lo rendono particolarmente gradito ad Antonio Conte. La possibilità di inserirlo immediatamente senza vincoli di lista UEFA lo rende un colpo strategico per la stagione, permettendo al Napoli di non alterare l’equilibrio già costruito in estate. Dopo aver accantonato altre piste come quella di Zirkzee, il club partenopeo ha deciso di concentrare i propri sforzi su un obiettivo ritenuto affidabile e con margini di crescita enormi, anche in ottica futura.

La corsa a Højlund non è però priva di ostacoli, perché anche il Milan ha valutato l’ipotesi di riportarlo in Serie A. A fare la differenza potrebbe essere la partecipazione del Napoli alla Champions League, elemento che rappresenta un fattore decisivo per un calciatore giovane e ambizioso. Le cifre dell’operazione restano molto simili tra le pretendenti, ma il club azzurro può contare su una vetrina internazionale che accresce fascino e prospettive. La società è convinta che questo possa spostare l’ago della bilancia, garantendo al danese un palcoscenico di primissimo livello già da subito. Per questo motivo è arrivata una risposta positiva da parte del calciatore.

Nonostante l’interesse primario per Højlund, il Napoli non perde di vista altre opportunità di mercato. Tra i nomi valutati c’è quello di Tolu Arokodare, centravanti nigeriano del Genk, reduce da una stagione da protagonista con tanti gol e grande continuità. L’attaccante africano potrebbe rappresentare un’alternativa concreta nel caso in cui la pista inglese non dovesse decollare, anche se i costi si aggirano intorno ai 25 milioni. Intanto la situazione di Lukaku resta monitorata giorno dopo giorno, ma i tempi di recupero lunghi impongono decisioni rapide: il Napoli non può permettersi di rimanere senza un riferimento offensivo in un’annata cruciale.