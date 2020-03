Napoli, scendono in strada ed iniziano a ballare: assembramenti di oltre 20 persone

“Se continueremo a rimanere a casa evitando contatti a rischio, saremo più efficaci nel contenere il virus. Gli scienziati ci dicono che non abbiamo ancora raggiunto il picco, queste sono le settimane più rischiose e ci vuole la massima precauzione“, queste le parole di Giuseppe Conte che, questa mattina, ha ribadito quanto sia importante rimanere a casa e non uscire.

In tutta Italia il decreto varato nei giorni scorsi viene rispettato alla lettera, tuttavia, ci sono ancora delle persone che non hanno capito la gravità della situazione. In particolare, a Napoli, dei residenti del centro storico, nella giornata di ieri hanno approfittato della quarantena per ballare fuori la propria strada.

Nel video pubblicato da Edizionecaserta.com, vi sono oltre venti persone in un vicoletto di Napoli. C’è chi balla, chi fuma, chi osserva e sbatte le pentole. Una situazione davvero surreale in un Italia che sta affrontando una vera e propria guerra con i decessi che aumentano ogni giorno. Nello stesso video, inoltre, si osservano diversi assembramenti.

Grazie a questi gesti si rischia che il periodo di quarantena non si concluda ad inizio Aprile ma sicuramente sarà destinato a durare per molto più tempo a causa di comportamenti non idonei di alcune persone.

Proprio a causa dell’inosservanza delle regole, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è stato costretto a chiudere alcuni paesi della Regione in questione. Alcune persone, infatti, non riescono a capire la gravità della situazione e continuano a scherzarci su.