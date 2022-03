Napoli, Schira: “Ancelotti punta Fabian. Nel club azzurro c’è un talento nella Primavera”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’esperto di mercato Nicolò Schira. Tra i vari temi toccati, oltre il calciomercato, il giornalista ha parlato anche di uno dei talenti della primavera partenopea.

“Giuseppe Ambrosino è uno dei giocatori migliori della primavera degli azzurri, un virgulto veramente incredibile che sta facendo vedere tutte le sue peculiarità“.

“Il club potrebbe anche decidere di mandarlo in prestito in un’altra società affinché possa giocare con continuità, crescere e farsi le ossa per poi tornare alla base più maturo. Parliamo di un giocatore molto importante in chiave futura“.

Con Ambrosino, quindi, il Napoli potrebbe decidere di mandarlo in prestito in una serie minore per farlo crescere. La stessa soluzione è stata adottata per un altro calciatore poi diventato simbolo del club azzurro, Lorenzo Insigne.

Schira ha infine parlato del possibile addio di Fabian Ruiz e di una squadra interessata alle sue prestazioni sportive: “Il discorso rinnovo è fermo, c’è mercato in Spagna e Ancelotti lo vuole al Real Madrid, visto che fu proprio lui a chiederlo al Napoli“.