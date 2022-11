Napoli, Schira: “Il club sta seguendo due giocatori”

Il Napoli ha chiuso questa parte del campionato 2022 nel migliore dei modi e, durante la pausa per il Mondiale, il club dovrà tirare le somme e rinforzare l’organico per competere per lo scudetto e la Champions. Infatti, pare che il club stia già puntando a due giocatori in vista per gennaio. A parlarne il giornalista Nicolò Schira.

Due nuovi giocatori nel mirino del Napoli

Gli scout di Cristiano Giuntoli sono costantemente al lavoro per mantenere alta l’asticella della qualità del club. Per questo motivo, si sta già puntando verso due giocatori che potrebbero portare una ventata d’aria fresca alla squadra.

“Il Napoli sta seguendo Khéphren Thuram (Nizza) e Lazar Samardzic (Udinese) per la prossima stagione. Gli scout del Napoli li hanno visti in molte partite negli ultimi mesi” ha scritto sul suo profilo Twitter Nicolò Schira.

Sono due calciatori molto giovani, il primo figlio di Lilian Thuram, mentre il secondo ha segnato contro il Napoli nella scorsa partita. Non ci resta, dunque, che attendere ulteriori mosse da parte del club e monitorare la situazione durante questa pausa Mondiale.