Napoli sconfitto a Torino, Conte di nuovo associato alla panchina azzurra: i tifosi hanno scelto lui

Dopo la sconfitta contro il Torino e l’inquadratura della telecamera della presenza di Antonio Conte, era inevitabile un suo accostamento alla SSC Napoli.

Il giornalista di DAZN, Alessio De Giuseppe, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato anche dell’ex mister della Juventus: “Conte era presente allo stadio con qualche familiare. La leggiamo come una comparsa costante quando ci sono partite appetibili a Torino, è facilmente associabile al futuro della panchina del Napoli, considerando che c’era stato un primo contatto dopo la sconfitta contro la Fiorentina quando c’era Garcia”.

“Conte aveva anche smentito sui social, si era detto concentrato sulla vita privata per quest’anno, è il primo della lista di De Laurentiis, andranno fatte valutazioni per la prossima stagione. Intorno all’80esimo Conte ha lasciato lo stadio forse anche per dribblare le domande dei giornalisti o per altri impegni”.

VIA MAZZARRI, I TIFOSI DEL NAPOLI VOGLIONO CONTE IN PANCHINA GIA’ DA SUBITO

I tifosi azzurri hanno puntato il dito anche contro l’allenatore Walter Mazzarri. Questo soprattutto per alcune scelte tecniche del mister, il quale ha ancora una volta preferito Raspadori a Simeone.

Questi alcuni dei commenti presenti sul web. Paolo U. scrive: “Mazzarri via subito. Conte l’unico in grado di far svoltare la stagione”, “Prendiamo Conte, subito! Lo esigo, altrimenti disdico l’abbonamento”, “Conte, Samardzic, Dragusin e Bernardeschi per la fine di gennaio. Altrimenti son dolori”.

Proprio Antonio Conte era presente allo stadio Grande Torino per assistere alla partita. Tuttavia, difficile immaginare un approdo del mister, soprattutto in questa delicata situazione.