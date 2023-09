Napoli sconfitto contro la Lazio, i tifosi puntano il dito contro De Laurentiis: “In otto mesi…”

Contro la Lazio è arrivata la prima sconfitta stagionale della SSC Napoli in Serie A. Gli uomini di Rudi Garcia non sono riusciti a scardinare il muro difensivo della retroguardia biancoceleste, la quale ha punito gli azzurri con due reti, la prima da parte di Luis Alberto e la seconda del neo acquisto Kamada.

I tifosi azzurri, dopo il match, si sono scatenati sui vari social, puntando il dito, in particolare, contro la società partenopea e il presidente Aurelio De Laurentiis: “Abbiamo una difesa colabrodo, in otto mesi non siamo stati capaci di comprare un difensore decente“, “Juan Jesus titolare è un’offesa al calcio, società Napoli ridicola”, “Abbiamo comprato Natan per fare panchina, complimenti Aurelio De Laurentiis. Ti interessa solo il danaro”.

Al termine della partita, l’allenatore Rudi Garcia ha dichiarato: “Contro la Lazio meglio essere in vantaggio che sotto nel punteggio. Se devi inseguire devi correre dei rischi, aprirti, e con giocatori come Felipe Anderson e Zaccagni ti esponi. Però siamo stati anche poco fortunati o poco aggressivi su alcune situazioni difensive. Non mi aspettavo un secondo tempo così, dove abbiamo gestito molto meno bene la gara. Ma anche così si poteva arrivare al pareggio nel finale. Siamo stati poco precisi in attacco”.

“Abbiamo fatto 22 tiri totali, nel secondo tempo non abbiamo mai preso la porta. Così è difficile fare gol. Adesso c’è la sosta e speriamo di recuperare tutti al 100%, che poi inzia la maratona e non abbiamo tempo di lamentarci”, ha infine dichiarato l’allenatore del Napoli.