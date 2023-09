Napoli sconfitto dalla Lazio, ma il problema non sono i tre punti persi: la notizia peggiore è un’altra

La stagione della SSC Napoli è iniziata col piede sbagliato. La squadra di Rudi Garcia ha rimediato la sua prima sconfitta al Maradona, tre punti persi per i Campioni d’Italia che ora guardano verso l’alto la classifica, con il Milan che, al momento, ha tre punti in più rispetto agli azzurri. Lo scorso anno la prima sconfitta arrivò nel mese di gennaio contro l’Inter, dopo i Mondiali in Qatar.

La notizia peggiore, più della sconfitta, è un’altra, ovvero il modo in cui la squadra ha approcciato la partita e il modo di giocare della squadra di Garcia, con un reparto difensivo che sembra solo un lontano parente di quello ammirato solo qualche mese fa con Luciano Spalletti.

Nonostante l’addio di Kim fosse già annunciato da mesi, la società non l’ha rimpiazzato e il suo sostituto, Natan, è ancora alle prese con problemi di ambientamento a quasi un mese dalla sua ufficialità a nuovo giocatore del Napoli. Nel frattempo il nuovo titolare è Juan Jesus, un giocatore che lo scorso anno ha giocato 18 partite in tutta la stagione.

Rudi Garcia avrà quindi diversi problemi da risolvere in questa pausa per le Nazionali, tra cui anche il centrocampo, con i vari Lobotka ed Anguissa che non sono riusciti ad essere al livello dello scorso anno.