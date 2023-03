Napoli sconfitto dalla Lazio, un tifoso chiede a Zielinski di svegliarsi: “Irriconoscibile”

Maurizio Sarri ha espugnato il Maradona. Proprio l’ex Napoli è stato il primo a riuscire nell’impresa di fermare in casa la squadra di Luciano Spalletti in Serie A. Erano undici mesi, infatti, che gli azzurri non perdevano in casa durante una partita del massimo campionato italiano.

Molti giocatori azzurri non sono scesi in campo con la solita convinzione. In particolare, i tifosi hanno puntato il dito contro il centrocampo azzurro, il quale non è riuscito ad offrire la solita prestazione. In particolare, come riportato dal portare AreaNapoli.it, ad un tifoso non è andata giù la prestazione di Piotr Zielinski, il quale è sembrato impacciato in più di un’occasione.

“Ha sbagliato una conclusione dal limite da posizione favorevole, quasi ciccando il pallone, e non ha visto un paio di imbucate di Kvaratskhelia. Vorrei proprio sapere cosa gli passa per la testa: irriconoscibile“, scrive il tifoso azzurro. il quale ha chiesto al centrocampista di svegliarsi al più presto.

È bene ricordare, però, che la squadra azzurra fino a questo momento ha giocato delle partite eccezionali e che una sconfitta, durante un’intera stagione, può capitare.