Napoli, scontenti all’interno dello spogliatoio: la situazione si scalda

All’interno dello spogliatoio del Napoli inizia ad esserci del malcontento, con alcuni calciatori del Napoli che sembrano non avere di buon occhio la situazione che si sta creando con Antonio Conte per quanto riguarda l’uso in campo

Napoli non è serena

In questo momento, Napoli può dirsi per nulla serena a livello calcistico. Troppe sconfitte in un mese e fin troppo su cui rimuginare in campo. Antonio Conte sta navigando nell’incertezza, con i calciatori partenopei altrettanto confusi in campo.

Le prestazioni degli azzurre sono fin troppo altalenanti, con ben pochi all’interno degli 11 che si salvano. Scott McTominay rimane una certezza, ma tra infortuni e scarsa condizione è un pessimo periodo per gli azzurri.

Scontenti all’interno della rosa

Tra le tante cose cattive che stanno accadendo, i partenopei si ritrovano ad avere anche un pessimo umore all’interno dello spogliatoio. Infatti, ad alimentare un periodo non propriamente roseo ci sarebbero gli scontenti Noa Lang e David Neres. Tanto, troppo da dire all’interno di una rosa che sta faticando specialmente per via delle insistenti voci che vorrebbero vedere alcuni giocatori andar via. Si rischia, davvero, di ritrovarsi come all’ultimo post scudetto con un Napoli allo sbando e che non ha lottato per nulla alla fine.