Napoli, scoppia il caso Milik: rifiutata la proposta di ADL, già trovata la nuova squadra

In casa Napoli continua a tenere banco il caso Arek Milik. L’attaccante polacco è ormai in rotta con la società partenopea, con il bomber che sembra non voler continuare la sua avventura con la maglia azzurra anche nella prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, nelle scorse ore sarebbe arrivata un’offerta ufficiale di rinnovo da parte di Aurelio De Laurentiis. Le cifre sarebbero comunque importanti, ma il calciatore ha deciso di non prendere in considerazione la proposta e di rifiutare l’offerta partenopea.

Il presidente De Laurentiis è rimasto irritato dalla decisione dell’attaccante, soprattutto perché ha già deciso di trasferirsi in un’altra squadra, la Juventus.

Il club bianconero, infatti, nelle scorse settimane ha presentato un’offerta ufficiale da 4 milioni di euro a stagione al calciatore per le prossime quattro stagioni. Un’offerta a cui Milik avrebbe subito detto sì.

Addirittura, nella giornata di ieri sarebbe arrivato a Castel Volturno l’agente del calciatore il quale avrebbe comunicato la decisione di partire al termine dell’attuale stagione. Per il Napoli l’addio di Milik rappresenta una brutta grana. Trovare un accordo con la Juventus in termini contrattuali, non è facile. Forse del contratto in scadenza il prossimo anno, il club bianconero continua ad offrire calciatori in cambio del polacco, una proposta che non soddisfa in pieno Aurelio De Laurentiis, il quale ha sempre preteso una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro per vendere Arek.