Napoli, Scott McTominay attira le big d’Europa: valutazione da 70 milioni, anche il Real Madrid interessato?

Il nome di Scott McTominay continua a circolare con insistenza sul mercato internazionale e nelle ultime settimane sarebbe finito anche sul taccuino del Real Madrid. Il centrocampista scozzese ha visto lievitare la propria valutazione fino a toccare quota 70 milioni di euro.

Il club spagnolo, però, non sarebbe intenzionato a investire una somma così elevata in un’unica operazione. La dirigenza dei Blancos starebbe infatti valutando soluzioni alternative per abbassare l’esborso economico, puntando su una possibile contropartita tecnica.

Tra i nomi che il Real Madrid potrebbe mettere sul tavolo figurano alcuni calciatori in uscita o comunque non considerati centrali nel progetto. Si parla del giovane talento Endrick, di Gonzalo García, profilo seguito con interesse da diversi club europei, e di Dani Ceballos, centrocampista esperto che potrebbe rappresentare una pedina utile per bilanciare l’operazione.

L’eventuale inserimento di uno o più giocatori permetterebbe al Real Madrid di ridurre l’impatto economico dell’affare, rendendo più sostenibile l’assalto a McTominay. Al momento si tratta solo di un’ipotesi di mercato o fantamercato, ma l’interesse dei Blancos conferma come il centrocampista sia ormai considerato un profilo di assoluto livello.