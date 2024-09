Napoli, Scott McTominay conquista i tifosi senza ancora aver giocato

I sostenitori del Napoli attendono con impazienza di vedere Scott McTominay in azione. Lo scozzese ha già fatto breccia nel cuore dei tifosi azzurri, pur non essendo ancora sceso in campo. Come riportato da TMW, il centrocampista è già considerato un idolo sia a Napoli che in Scozia, così come lo era durante il suo periodo al Manchester United.

L’entusiasmo dei tifosi

Un fatto curioso, considerando che non ha ancora disputato una partita ufficiale con la maglia azzurra. Basta dare un’occhiata ai social per notare l’entusiasmo che circonda il giocatore.

La sua genuinità e il legame con i valori familiari hanno già colpito i tifosi. I suoi gesti sotto la statua di Maradona e il momento in cui ha chiesto il parere dei genitori a bordo campo durante la sua prima uscita con la nuova maglia, raccontano di un giocatore autentico che ha già conquistato i cuori dei napoletani.

Il classe 1996, nato a Lancaster, porta con sé un’importante storia calcistica: ha passato l’intera carriera al Manchester United, collezionando 178 presenze e 19 gol.

Nonostante un ciclo non ricco di successi a livello di trofei, McTominay ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori dei tifosi dei Red Devils, e ora il popolo azzurro non vede l’ora di assistere alla sua nuova avventura.