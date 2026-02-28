Napoli, Scott McTominay è pronto a legarsi a vita al club partenopeo

La scelta è stata chiara, netta, senza margini di ripensamento: Scott McTominay vuole restare a Napoli. Dopo aver già respinto le ricchissime offerte provenienti dall’Arabia Saudita la scorsa estate, il centrocampista scozzese è pronto a ribadire il suo legame con il club azzurro, declinando anche nuove e importanti proposte arrivate dalla Premier League.

McTominay si è ambientato perfettamente alla realtà partenopea, conquistando in breve tempo l’ambiente, lo spogliatoio e i tifosi grazie a prestazioni di grande sostanza, leadership e continuità. Il suo impatto in maglia SSC Napoli è stato immediato, tanto da renderlo uno dei punti fermi del centrocampo e una figura sempre più centrale nel progetto tecnico.

Nonostante l’interesse concreto di club inglesi pronti a garantirgli un ritorno in patria con contratti più onerosi, la volontà del calciatore è rimasta invariata. Napoli lo ha conquistato sotto ogni aspetto: dal clima alla passione della tifoseria, passando per l’importanza del ruolo che gli è stato affidato.

La sua decisione rappresenta un segnale forte anche per il futuro del club. In un calcio sempre più dominato da scelte economiche, la fedeltà e il senso di appartenenza mostrati dal centrocampista scozzese assumono un valore ancora più significativo.