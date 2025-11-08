sabato, Novembre 8, 2025
Napoli, Scott McTominay finisce nel mirino del Real Madrid?

Moreno Zannone
Moreno Zannone
Il Real Madrid punta McTominay del Napoli. Le ottime prestazioni del centrocampista scozzese hanno attirato l’interesse del club spagnolo, che starebbe pensando ad un’offerta per convincere il centrocampista a lasciare la città partenopea il prossimo anno e puntare ad un miglioramento anche economico.

Secondo indiscrezioni, il Real sarebbe pronto a mettere sul tavolo circa 20 milioni di euro più quattro giocatori, di cui tre giovani della Primavera e uno della prima squadra, ancora da individuare.

Il Napoli, però, non sembra disposto a cedere facilmente. Antonio Conte considera McTominay un elemento chiave del suo centrocampo e la dirigenza azzurra lo ritiene una pedina fondamentale per il futuro del progetto tecnico.

Tuttavia, la possibilità di ottenere una cifra importante e qualche talento in prospettiva potrebbe indurre De Laurentiis a valutare con attenzione la proposta, aprendo un possibile dialogo con il Real Madrid nei prossimi mesi. In questo inizio di stagione il centrocampista è stato meno brillante ma la sua valutazione anche oggi supera i 50 milioni.

