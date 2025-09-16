Napoli, Scott McTominay il grade affare di Aurelio De Laurentiis: ora ha una valutazione di 50 milioni

Il calcio è fatto di intuizioni e di coraggio. Così si può raccontare la parabola di Scott McTominay, oggi pilastro del centrocampo del Napoli campione d’Italia, capace lo scorso anno di conquistare il tanto atteso quarto Scudetto.

Quando Aurelio De Laurentiis decise di portarlo all’ombra del Vesuvio, furono in molti a sollevare dubbi soprattutto per il suo ruolo da comprimario allo United. Il centrocampista scozzese, all’inizio della sua carriera da calciatore, era valutato appena 1 milione di euro. Il Napoli l’ha acquistato dal Manchester United per circa 30 milioni: una cifra importante, che fece discutere tifosi e opinionisti. C’era chi parlava di spesa eccessiva per un calciatore non ancora consacrato a grandi livelli.

SCOTT MCTOMINAY IL GRANDE AFFARE DELLA SSC NAPOLI: DA COMPRIMARIO AD UOMO SCUDETTO DI ANTONIO CONTE. ORA LA SUA VALUTAZIONE E’ DI 50 MILIONI DI EURO

Il tempo, però, ha dato ragione alla dirigenza azzurra. McTominay si è imposto con personalità, abbinando fisicità, intensità e una crescita tattica impressionante. Ha saputo adattarsi al calcio italiano, diventando una pedina fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte. Il suo apporto, culminato nella cavalcata scudetto, ha fatto lievitare la sua quotazione fino a 50 milioni di euro.