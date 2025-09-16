martedì, Settembre 16, 2025
HomeSportCalcioNapoli, Scott McTominay il grade affare di Aurelio De Laurentiis: ora ha...
Calcio

Napoli, Scott McTominay il grade affare di Aurelio De Laurentiis: ora ha una valutazione di 50 milioni

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Manchester United, fonte Flickr
Manchester United, fonte Flickr

Il calcio è fatto di intuizioni e di coraggio. Così si può raccontare la parabola di Scott McTominay, oggi pilastro del centrocampo del Napoli campione d’Italia, capace lo scorso anno di conquistare il tanto atteso quarto Scudetto.

Quando Aurelio De Laurentiis decise di portarlo all’ombra del Vesuvio, furono in molti a sollevare dubbi soprattutto per il suo ruolo da comprimario allo United. Il centrocampista scozzese, all’inizio della sua carriera da calciatore, era valutato appena 1 milione di euro. Il Napoli l’ha acquistato dal Manchester United per circa 30 milioni: una cifra importante, che fece discutere tifosi e opinionisti. C’era chi parlava di spesa eccessiva per un calciatore non ancora consacrato a grandi livelli.

SCOTT MCTOMINAY IL GRANDE AFFARE DELLA SSC NAPOLI: DA COMPRIMARIO AD UOMO SCUDETTO DI ANTONIO CONTE. ORA LA SUA VALUTAZIONE E’ DI 50 MILIONI DI EURO

Il tempo, però, ha dato ragione alla dirigenza azzurra. McTominay si è imposto con personalità, abbinando fisicità, intensità e una crescita tattica impressionante. Ha saputo adattarsi al calcio italiano, diventando una pedina fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte. Il suo apporto, culminato nella cavalcata scudetto, ha fatto lievitare la sua quotazione fino a 50 milioni di euro.

Articolo precedente
Riparare invece di sostituire: trova i tuoi pezzi di ricambio qui
Articolo successivo
Lukaku, l’infortunio ed il pesante ingaggio: a fine stagione possibile rivisitazione?
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode