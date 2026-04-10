Napoli, interessato ad un altro scozzese: non è solo nella corsa

Giovanni Manna, con l’avvicinarsi dell’estate, è sempre più attento alle dinamiche del mercato. Recentemente, dalla lontana Scozia sono giunte delle voci interessanti per il Napoli.

Il direttore sportivo sta osservando attentamente Andrew Robertson. Il terzino sinistro, una volta terminate le partite, lascerà il Liverpool e volerà verso nuove esperienze.

Stando a quanto rivelato da diversi giornali, come la rivista “The Times” o “The Guardian”, il team azzurro sarebbe solo uno dei quattro club interessati al difensore, classe 1994. Il capitano della Nazionale scozzese, lascerà la squadra inglese a parametro 0, dopo quasi ben 9 anni.

Il Napoli non è, dunque, l’unica squadra in corsa per il calciatore trentaduenne. A farle compagnia, ci sono anche la Juventus, il Tottenham e l’Atletico Madrid.

Molti tifosi sperano nel ricongiungimento di Robertson con i suoi connazionali Scott McTominay e Billy Gilmour. Per ora, il terzino non solo, ha già rifiutato la scorsa estate la proposta dell’Atletico; ma ha anche respinto l’avvicinamento del Tottenham a Gennaio. La sua esperienza, la sua tecnica e la sua leadership lo rendono un profilo perfetto agli occhi di Antonio Conte. Non resta, dunque, che aspettare i risvolti del mercato.