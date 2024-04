Napoli: se arriva Conte, subito tre acquisti

Secondo La Repubblica, il Napoli sarebbe pronto a chiudere tre acquisti nel caso in cui Antonio Conte dovesse dire di sì alla proposta partenopea per la panchina. Servirà però qualificarsi almeno all’Europa League

Proposta inviata, risposta da attendere. Va così a Napoli la ricerca del nuovo allenatore per la prossima stagione, con Antonio Conte tra i preferiti di Aurelio De Laurentiis per sostituire Calzona. Difficile, quasi impossibile, arrivare al tecnico salentino anche se il patron partenopeo ci ha abituati a colpi ad effetto.

Il tecnico ex Chelsea ed Inter potrebbe arrivare nel capoluogo campano e Aurelio De Laurentiis potrebbe sorprendere i tifosi prendendo tre calciatori all’istante nel caso in cui Antonio Conte dicesse di sì. A parlarne La Repubblica, che ha specificato come i tre profili sarebbero quelli di giocatori di alta fascia.

Soldi, tanti soldi

Secondo La Repubblica, il Napoli vorrebbe spendere soldi su soldi per tre giocatori. Il primo è Jonathan David, che arriverebbe nel caso in cui Victor Osimhen salutasse. Cosa alquanto probabile, visto che il nigeriano ha gran mercato all’interno della Premier League e non solo. Anche in Ligue 1 stravedono per lui, con il Paris Saint Germain che lo vorrebbe a tutti i costi. Prezzo? 50 milioni di euro.

Il secondo è Sudakov, centrocampista ucraino dello Shakhtar Donetsk che difficilmente arriverà al Napoli. Se a gennaio sarebbero serviti 50 milioni, il Napoli si è fermato a 40 come confermato da un dirigente del club arancionero, ora potrebbero servirne di più. Ultimo, ma non ultimo, Guido Rodriguez. Su di lui, come abbiamo detto anche negli scorsi giorni, il Napoli si sarebbe già mosso. La trattativa sarebbe in fase avanzata.