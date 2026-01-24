sabato, Gennaio 24, 2026
HomeSportCalciomercatoNapoli, se Conte resta arriva un centrocampista internazionale a costo zero
Calciomercato

Napoli, se Conte resta arriva un centrocampista internazionale a costo zero

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Antonio Conte fonte foto: Di Clément Bucco-Lechat - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45172943
Antonio Conte fonte foto: Di Clément Bucco-Lechat - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45172943

Il Napoli guarda con grande attenzione al futuro del proprio centrocampo e mette nel mirino un nome di assoluto spessore internazionale: Leon Goretzka. Il club azzurro, infatti, avrebbe mostrato un forte interessamento per il centrocampista del Bayern Monaco, profilo che piace molto per esperienza, fisicità e qualità.

Il calciatore tedesco, 30 anni, potrebbe rappresentare una grande occasione di mercato. Nel caso in cui Antonio Conte restasse sulla panchina azzurra anche nella prossima stagione, l’ipotesi di vedere Goretzka a Napoli diventerebbe concreta. Il tecnico salentino apprezza particolarmente giocatori con caratteristiche di leadership, intensità e duttilità tattica.

La vera chiave dell’operazione è legata alla situazione contrattuale: Leon Goretzka potrebbe infatti arrivare a costo zero, trasformandosi in un vero e proprio colpo a parametro zero. Un’eventualità che stuzzica e non poco la dirigenza partenopea, sempre attenta a cogliere opportunità di alto livello senza stravolgere i conti.

L’eventuale approdo del tedesco rappresenterebbe un salto di qualità importante per il Napoli, che aggiungerebbe al proprio organico un centrocampista abituato a vincere e a competere ai massimi livelli europei. Molto, però, dipenderà dalle scelte future di Conte e dalla volontà del giocatore di intraprendere una nuova avventura lontano dalla Bundesliga.

Articolo precedente
Napoli, TMV: “Manna ha già preso contatti per l’estate”
Articolo successivo
Infortunio Zambo Anguissa, dopo la partita con la Juventus l’incredulità di Antonio Conte
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode