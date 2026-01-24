Napoli, se Conte resta arriva un centrocampista internazionale a costo zero

Il Napoli guarda con grande attenzione al futuro del proprio centrocampo e mette nel mirino un nome di assoluto spessore internazionale: Leon Goretzka. Il club azzurro, infatti, avrebbe mostrato un forte interessamento per il centrocampista del Bayern Monaco, profilo che piace molto per esperienza, fisicità e qualità.

Il calciatore tedesco, 30 anni, potrebbe rappresentare una grande occasione di mercato. Nel caso in cui Antonio Conte restasse sulla panchina azzurra anche nella prossima stagione, l’ipotesi di vedere Goretzka a Napoli diventerebbe concreta. Il tecnico salentino apprezza particolarmente giocatori con caratteristiche di leadership, intensità e duttilità tattica.

La vera chiave dell’operazione è legata alla situazione contrattuale: Leon Goretzka potrebbe infatti arrivare a costo zero, trasformandosi in un vero e proprio colpo a parametro zero. Un’eventualità che stuzzica e non poco la dirigenza partenopea, sempre attenta a cogliere opportunità di alto livello senza stravolgere i conti.

L’eventuale approdo del tedesco rappresenterebbe un salto di qualità importante per il Napoli, che aggiungerebbe al proprio organico un centrocampista abituato a vincere e a competere ai massimi livelli europei. Molto, però, dipenderà dalle scelte future di Conte e dalla volontà del giocatore di intraprendere una nuova avventura lontano dalla Bundesliga.