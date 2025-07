Napoli, se il Bologna non abbasserà le pretese potrebbe sfumare Dan Ndoye: Conte non felice?

Il calciomercato del Napoli vive giorni intensi, tra trattative avviate e ostacoli economici che complicano i piani della dirigenza azzurra. Tra i nomi più caldi seguiti dal club partenopeo c’è quello di Dan Ndoye, esterno offensivo classe 2000 protagonista della brillante stagione del Bologna. Il calciatore svizzero ha attirato le attenzioni di Antonio Conte, che lo considererebbe perfetto per il suo progetto tecnico-tattico.

Il profilo di Ndoye piace per la sua duttilità, capacità di coprire tutta la fascia e l’intensità con cui affronta ogni gara. In un 4-3-3 o 3-4-3, il suo contributo sarebbe fondamentale, motivo per cui il Napoli ha sondato il terreno nei giorni scorsi. Tuttavia, la risposta dei felsinei è stata chiara e decisa: il prezzo per lasciar partire il talento svizzero è di almeno 50 milioni di euro.

Una cifra che ha immediatamente frenato gli entusiasmi a Castel Volturno. Nonostante l’interesse concreto, De Laurentiis e il suo team non hanno alcuna intenzione di spingersi fino a quella valutazione. Il club partenopeo, infatti, sta cercando di investire con equilibrio, destinando risorse a più reparti e mantenendo la sostenibilità del monte ingaggi.

Questo scenario complica dunque i piani di Conte, che rischia di veder sfumare uno dei suoi principali obiettivi di mercato. Il tecnico leccese aveva inserito Ndoye in cima alla lista dei rinforzi, ma la distanza tra domanda e offerta appare attualmente incolmabile. A meno di colpi di scena, la pista sembra destinata a raffreddarsi.

Il Napoli, ora, dovrà virare su altri profili per rafforzare le corsie esterne. Le prossime settimane saranno decisive per capire se ci sarà margine di manovra, ma al momento la sensazione è che Ndoye resterà a Bologna, blindato da un prezzo che pochi club, in Italia, possono permettersi di affrontare.