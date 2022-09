Napoli: se lo United insiste per Kim serve un sostituto subito

Il Napoli in questa sessione di mercato ha fatto degli ottimi acquisti in entrata che stanno permettendo al club di ottenere ottimi risultati sia in campionato che in Champions League.

Tra i nuovi arrivi c’è stato sicuramente quello del georgiano Kvaratskhelia che ora piace a molti club. L’attaccante è ora considerato uno dei maggiori talenti del calcio georgiano e, infatti, il Napoli, nonostante la guerra, ha fatto bene ad insistere e a portarlo a casa. Altra entrata interessate è stata quella di Kim Min-Jae. Il coreano sta facendo molto bene con il Napoli e sembra essere già entrato nel mirino di alcuni club europei, tra questi c’è il Manchester United che potrebbe essere disposto a pagare la clausola rescissoria già nel mercato di gennaio.

Se Kim dovesse andar, il Napoli dovrebbe avere già pronto un sostituto e per questo gli operatori di mercato azzurri sono già al lavoro. Le ultime dichiarazioni sulla questione arrivano da Giuseppe Cannella ai microfoni di Radio CRC che ‘rimprovera’ il presidente di non aver considerato alcuni talenti che gli erano stati proposti: “Due anni fa gli ho offerto Nuno Mendes e oggi è un punto di forza del PSG. Quando ti propongo Mendy che adesso gioca al Real Madrid a soli 2.5 milioni, devi prenderlo in considerazione”.

Sulla questione Kim ha poi aggiunto: “Se vengono a prendersi Kim, devi prenderne un altro come lui. Perché se fai una plusvalenza di circa 30 milioni in 6/7 mesi c’è anche da chiederselo? Se hai uno scouting importante e un direttore sportivo importante, già devi sapere che se arriva un’offerta per Kim, devi avere il sostituto pronto”.