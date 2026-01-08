Napoli, se parte Lucca nuova idea dal Manchester United?

Nel mercato di gennaio la SSC Napoli potrebbe tornare protagonista con un’operazione di spessore per rinforzare il reparto offensivo. Dopo Hojlund, il club azzurro avrebbe messo nel mirino anche Joshua Zirkzee, attaccante olandese con un passato recente in Serie A e un profilo che piace molto alla dirigenza partenopea.

Zirkzee, esploso definitivamente con la maglia del Bologna nella stagione 2023/24, ha lasciato un ricordo importante nel campionato italiano grazie alle sue qualità tecniche, alla capacità di legare il gioco e a una maturità tattica non comune per un centravanti della sua età.

Dopo l’esperienza all’estero, l’ex Bologna non escluderebbe un ritorno in Italia e, secondo indiscrezioni, guarderebbe con favore a una destinazione come Napoli. Il gradimento del giocatore rappresenterebbe un fattore chiave, soprattutto in una trattativa che non si preannuncia semplice dal punto di vista economico e contrattuale.

Dal canto suo, Aurelio De Laurentiis starebbe valutando una formula in grado di limitare i rischi e rendere l’operazione sostenibile. L’idea sarebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions, con una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro, in linea con il valore di mercato dell’attaccante.